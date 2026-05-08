Samsung kullanıcılarına kötü haber: Bu telefonlar artık güncelleme almayacak

Samsung, Mayıs 2026 dönemi yazılım destek listesinde önemli bir değişikliğe giderek üç popüler cihazının fişini çekti.

Yıllardır düzenli yazılım iyileştirmeleri alan iki Galaxy A ve bir Galaxy M telefonu resmi olarak kullanım ömürlerinin sonuna ulaştı.

ÜÇ GALAXY MODELİ LİSTEDEN ÇIKARILDI

Şirketin paylaştığı listeye göre uygun fiyatlı Galaxy A13 ile orta segmentte yer alan Galaxy A23 LTE modelleri artık yeni sürüm almayacak.

Bununla birlikte popüler cihazlardan Galaxy M33 5G de üç aylık güncelleme tablosundan kalıcı olarak silindi.

Yeni hazırlanan Mayıs 2026 güvenlik yaması, toplamda 29 Android ve 10 One UI sistem açığına yönelik önemli düzeltmeler barındırıyor.

Fakat bu yeni yamanın son kullanıcılara ulaşması, kapsamlı One UI 8.5 sürümü sebebiyle bir süre gecikebilir.

KÜRESEL DAĞITIM BAŞLIYOR

Teknoloji devi, beklenen One UI 8.5 sürümünü 6 Mayıs tarihinde Galaxy S25 serisi ve yeni katlanabilir telefonları için yayınlamaya başladı.

Söz konusu kararlı güncellemenin 11 Mayıs 2026 tarihinde dünya çapındaki uygun cihazlar için dağıtıma girmesi planlanıyor.