Samsung kullanıcılarına müjde: Popüler model için One UI 8.5 yayınlandı

Samsung, 2024 yılı amiral gemisi modelleri için merakla beklenen One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımına başladı.

Güney Kore merkezli üretici, beta sürecini tamamlayarak kararlı sürümü Galaxy S24 serisi cihazlara ulaştırıyor.

ONE UI 8.5 İLE GELEN YENİLİKLER

Yeni güncelleme, kullanıcı arayüzü geliştirmelerinin yanı sıra gelişmiş yapay zeka araçları ve kamera iyileştirmelerini beraberinde getiriyor.

Galaxy S26 serisiyle tanıtılan birçok Galaxy AI özelliği, bu sürümle birlikte eski amiral gemisi modellerde de kullanılabilir hale geliyor.

Sistem performansı ve çoklu görev yeteneklerine odaklanan yazılım, cihazlar arası süreklilik ve pil optimizasyonu konusunda da önemli adımlar atıyor.

Ayrıca sistem animasyonları ve stok uygulamalar daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunacak şekilde güncellendi.

İlk olarak Güney Kore’deki kullanıcılara sunulan güncellemenin, önümüzdeki birkaç gün içinde kademeli olarak küresel çapta yayılması bekleniyor.

Kullanıcılar, cihazlarının ayarlar menüsündeki yazılım güncelleme bölümünden yeni sürümü kontrol edip yükleyebilirler.

Samsung, One UI 8.5 dağıtımını Temmuz ayı ortasına kadar tamamlamayı ve ardından yeni amiral gemileriyle One UI 9 dönemini başlatmayı hedefliyor.

Şirket, Android 17 tabanlı yeni arayüzünü temmuz sonunda tanıtılacak olan Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 modelleriyle duyurmaya hazırlanıyor.