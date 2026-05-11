Samsung, One UI 8.5 alacak yeni Galaxy modellerini duyurdu
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 sürümünü alacak Galaxy cihazlarını açıklayarak küresel dağıtım tarihini müjdeledi.
Samsung, Android 16 tabanlı yeni One UI 8.5 güncellemesini daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için resmi listesini güncelledi.
Şirket, Galaxy S25 serisiyle başlattığı sürece yirmiden fazla yeni modeli dahil ederek kapsamı genişletti.
GÜNCELLEME ALACAK EK GALAXY CİHAZLARI
Yeni listede Galaxy S23 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold 5, Flip 5 ve Galaxy Tab S9 gibi üst segment modeller dikkat çekiyor.
Ayrıca Galaxy A15’ten A56’ya kadar uzanan geniş bir orta segment telefon grubu da bu büyük yazılım yükseltmesine kavuşacak.
Güney Kore'de 6 Mayıs'ta başlayan dağıtımın 11 Mayıs itibarıyla Avrupa ve diğer bölgelerde genel kullanıma sunulması hedefleniyor.
Güncelleme öncelikle üst segment modellerde tamamlanacak ve ardından kademeli olarak orta segment Galaxy cihazlara ulaştırılacak.
GÜNCELLEME ALACAK YENİ MODELLER
Galaxy S23
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy A15
Galaxy A16
Galaxy A17
Galaxy A25
Galaxy A26
Galaxy A34
Galaxy A35
Galaxy A36
Galaxy A54
Galaxy A55
Galaxy A56