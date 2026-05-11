Samsung, One UI 8.5 alacak yeni Galaxy modellerini duyurdu

Samsung, Android 16 tabanlı yeni One UI 8.5 güncellemesini daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için resmi listesini güncelledi.

Şirket, Galaxy S25 serisiyle başlattığı sürece yirmiden fazla yeni modeli dahil ederek kapsamı genişletti.

GÜNCELLEME ALACAK EK GALAXY CİHAZLARI

Yeni listede Galaxy S23 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold 5, Flip 5 ve Galaxy Tab S9 gibi üst segment modeller dikkat çekiyor.

Ayrıca Galaxy A15’ten A56’ya kadar uzanan geniş bir orta segment telefon grubu da bu büyük yazılım yükseltmesine kavuşacak.

Güney Kore'de 6 Mayıs'ta başlayan dağıtımın 11 Mayıs itibarıyla Avrupa ve diğer bölgelerde genel kullanıma sunulması hedefleniyor.

Güncelleme öncelikle üst segment modellerde tamamlanacak ve ardından kademeli olarak orta segment Galaxy cihazlara ulaştırılacak.

GÜNCELLEME ALACAK YENİ MODELLER

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy A15

Galaxy A16

Galaxy A17

Galaxy A25

Galaxy A26

Galaxy A34

Galaxy A35

Galaxy A36

Galaxy A54

Galaxy A55

Galaxy A56