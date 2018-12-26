Samsung telefonlarda iki WhatsApp hesabı kullanma

Samsung'un çıkardığı orta ve üst düzey telefonlarda bulunan Dual Messenger özelliği, ekstra bir programa ihtiyaç duymadan mesajlaşma uygulamalarını kopyalamanızı sağlıyor. Uygulamayı kopyaladıktan sonra ikinci bir hesabınız ile uygulama kullanılabiliyor. Özellikle WhatsApp uygulamasını ikinci bir telefon numarasıyla kullanabilmek için söz konusu özelliğin nasıl etkinleştirileceğinden bahsedelim:

Öncelikle telefonunuzdan Ayarlar'ı açın ve 'Gelişmiş özellikler' kısmına dokunun.





Ardından Dual Messenger seçeneğine dokunun.





İkinci bir kopyasını oluşturabileceğiniz uygulamalar karşınıza çıkacak. WhatsApp'ı aktif hale getirin.





Telefonunuz WhatsApp'ın bir kopyasını oluştururken biraz bekleyin. İkinci bir WhatsApp aktif olduğunda, telefonunuzun uygulamalar bölümüne, aşağıdaki gibi yeni bir WhatsApp simgesi gelecek.





Yeni oluşan WhatsApp uygulamasına girerek yeni telefonun numaranızı uygulama içinden aktif edin. Artık ikinci bir WhatsApp hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.







