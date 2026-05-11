Samsung Türkiye yöneticisi Murat Azdemir: Telefonlara yüzde 25 zam gelebilir

Samsung Türkiye yöneticisi Murat Azdemir, küresel krizlerin teknoloji fiyatlarını doğrudan etkileyeceğini duyurdu.

ABD ile İran arasındaki gerilim ve yarı iletken maliyetlerindeki aşırı artış, yeni zam dalgasını tetikliyor.

KÜRESEL KRİZ FİYATLARA YANSIYOR

Bloomberg HT’de bir programa katılan Azdemir, yarı iletken maliyetlerinin son dönemde yaklaşık 10 kat arttığını ve bu durumun ürün maliyetlerini hızla yükselttiğini belirtti.

Küresel endekse göre akıllı telefon ve tablet fiyatlarında yüzde 20 ile 25 arasında bir artış öngörülüyor.

TÜRKİYE PAZARINDAKİ SON DURUM

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 12 milyon cep telefonu ve 2 milyon tablet satılarak pazarın büyüme kaydettiği açıklandı.

Ayrıca Nisan 2026'da geçilen 5G teknolojisine uyumlu cihazların kullanım oranı yüzde 30 seviyesine ulaştı.

ZAMLI SÜREÇ DEVAM EDECEK

Yaşanan yarı iletken ve lojistik krizlerinin yaklaşık 1,5 yıl daha sürmesi bekleniyor.

Türkiye'deki fiyatlara küresel artışın yanı sıra kur farkı ve lojistik maliyetlerinin de ekleneceği ifade ediliyor.