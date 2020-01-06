Samsung, yeni oyun monitörü serisini tanıttı

Bu yıl düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020, oldukça gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Büyük şirketler de kendi ürünlerini sergileyerek şov yapmaya hazırlanıyor.

Bu şirketlerden biri olan Samsung, yeni kavisli Odyssey oyun monitörleri serisini tanıttı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre yeni ürün serisi, yeni bir oyun şekli için radikal kavisli ekranlar ve endüstri lideri performans özellikleri de dâhil olmak üzere oyuncular düşünülerek, tamamen yeniden tasarlandı.



MONİTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ

49” ekran büyüklüğüne sahip G9 modelinden ve 32” ile 27” ekran büyüklüklerine sahip G7 modelinden oluşan her iki Odyssey oyun monitörü de tamamen yeniden tasarlanarak, oyunların sürükleyiciliğini bir sonraki seviyeye taşıyor.

Oldukça kavisli bir tasarıma sahip oyun monitörleri, 1000R kavis derecesi ile birlikte OLED panelleri kullanıyor.

G9 SERİSİ

5120 x 1440 ultra geniş ekran çözünürlüğüne sahip Odyssey G9 modeli, 240 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresine sahip. Ayrıca monitör, AMD FreeSync 2 ve Nvidia G-Sync ekran teknolojilerini de destekliyor.





G7 SERİSİ

49 inçlik G9 modelini abartılı bulanlar için G7 serisini de tanıtan Samsung, 27 ve 32 inçlik G7 serisi monitörlerini de tanıttı. 2560 x 1440 ekran çözünürlüğü sunan monitörlerin diğer bütün özellikleri, G9 serisi ile aynı.

Samsung Electronics Profesyonel Görüntüleme Sistemleri Başkanı Seog-gi Kim, “Yeni Odyssey portföyü, Samsung'un oyunculara önemli ölçüde daha iyi performanslar sağlayan endüstri lideri teknoloji ve tasarımla inovasyonu sürdürdüğünü kanıtlıyor. Samsung’un yeni kavisli oyun monitörü serisi, oyunculara tamamen yeni ve sürükleyici bir deneyim sunmak için baştan tasarlandı." ifadelerini kullandı.

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