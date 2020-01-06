taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9732
Euro
6.6682
Altın
1577.23
Borsa
113684.01
Gram Altın
302.957
Bitcoin
44738.28

Samsung, yeni oyun monitörü serisini tanıttı

Samsung, CES 2020'de oldukça dikkat çeken yeni kavisli Odyssey oyun monitörleri serisini duyurdu.

AA | 06.01.2020 - 09:29..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Bu yıl düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020, oldukça gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Büyük şirketler de kendi ürünlerini sergileyerek şov yapmaya hazırlanıyor.

Bu şirketlerden biri olan Samsungyeni kavisli Odyssey oyun monitörleri serisini tanıttı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre yeni ürün serisi, yeni bir oyun şekli için radikal kavisli ekranlar ve endüstri lideri performans özellikleri de dâhil olmak üzere oyuncular düşünülerek, tamamen yeniden tasarlandı.

samanyolu

MONİTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ

49” ekran büyüklüğüne sahip G9 modelinden ve 32” ile 27” ekran büyüklüklerine sahip G7 modelinden oluşan her iki Odyssey oyun monitörü de tamamen yeniden tasarlanarak, oyunların sürükleyiciliğini bir sonraki seviyeye taşıyor.

Oldukça kavisli bir tasarıma sahip oyun monitörleri, 1000R kavis derecesi ile birlikte OLED panelleri kullanıyor.

G9 SERİSİ

5120 x 1440 ultra geniş ekran çözünürlüğüne sahip Odyssey G9 modeli,  240 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms tepki süresine sahip. Ayrıca monitör, AMD FreeSync 2 ve Nvidia G-Sync ekran teknolojilerini de destekliyor.

SAMSUNG

G7 SERİSİ

49 inçlik G9 modelini abartılı bulanlar için G7 serisini de tanıtan Samsung, 27 ve 32 inçlik G7 serisi monitörlerini de tanıttı.  2560 x 1440 ekran çözünürlüğü sunan monitörlerin diğer bütün özellikleri, G9 serisi ile aynı.

Samsung Electronics Profesyonel Görüntüleme Sistemleri Başkanı Seog-gi Kim, “Yeni Odyssey portföyü, Samsung'un oyunculara önemli ölçüde daha iyi performanslar sağlayan endüstri lideri teknoloji ve tasarımla inovasyonu sürdürdüğünü kanıtlıyor. Samsung’un yeni kavisli oyun monitörü serisi, oyunculara tamamen yeni ve sürükleyici bir deneyim sunmak için baştan tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

 

Samsung, yeni oyun monitörü serisini tanıttı

Samsung, yeni oyun monitörü serisini tanıttı

Samsung, yeni oyun monitörü serisini tanıttı

İlginizi Çekebilir
Akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz 15 muhteşem ipucu
Akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz ve işinizi bir hayli kolaylaştıran 15 farklı ipucunu sizler için listeledik.
Katlanabilir akıllı telefonların ekran değişim fiyatları
Samsung, Huawei ve Motorola gibi şirketlerin piyasaya sürdüğü katlanabilir telefonların ekran tamir ücretlerine yakından bakıyoruz.
WhatsApp, yılbaşı gecesi rekor kırdı: 100 milyar mesaj
WhatsApp kullanıcıları, yılbaşı gecesi platformdan 100 milyardan fazla mesaj gönderdi.
Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor
Sony, akıllı telefonlar için ürettiği kamera sensörlerine olan yoğun ilgi nedeniyle kullanıcılardan özür diledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

498
Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

205
'İnşallah' kelimesi Almanca sözlükte yer aldı

'İnşallah' kelimesi Almanca sözlükte yer aldı

34
İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

96
Bursa'da bir kişi 14 katlı binadan atlayarak intihar etti

Bursa'da bir kişi 14 katlı binadan atlayarak intihar etti

28
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

42
Kahramanmaraş’ta bir sağlık teknikeri saldırıya uğradı

Kahramanmaraş’ta bir sağlık teknikeri saldırıya uğradı

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir