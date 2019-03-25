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Samsung, yeni Space monitörünü tanıttı

Samsung Electronics yeni Space monitör modellerini satışa çıkardı.

AA | 25.03.2019 - 12:53..
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Tüketiciler için birçok ürün geliştiren Samsung Electronics, tüketicilerin işlerini daha rahat halletmelerine yardımcı olmak için tasarım ve fonksiyonelliği bir araya getiren Space monitörünü satışa çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Space Monitor, kullanıcıların çevredekiler yerine ekrana odaklanması için şık tasarım ve işlevsellikten yararlanıyor.

samsung

ALANDAN TASARRUF SAĞLIYOR

Samsung Space monitör, tamamen entegre edilmiş kelepçe tipi stant ile masaya kenetleniyor ve ayarlanabilir yüksekliği ve duvara sıfır tasarımıyla üretkenliği artırmak için masada boş yer kalmasını sağlıyor.

Çerçevesiz tasarımıyla dikkat çeken Samsung Space monitör, estetik görünümünün yanı sıra özellik bakımından zengin ve yüksek performanslı bir monitör özelliği taşıyor. 27 inç boyutundaki model, QHD çözünürlükle inanılmaz derecede ayrıntılı, keskin görüntüler veriyor. 32 inç model ise 4K UHD çözünürlüğünü destekliyor.

monitör

TÜRKİYE FİYATI DA BELLİ OLDU

Samsung Space monitörün Türkiye satış fiyatı belli oldu. Space monitörün 27 inçlik modeli 2 bin 699 lira, 32 inçlik modeli ise 3 bin 349 lira etiketle önümüzdeki ay satışa çıkacak.

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