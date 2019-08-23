Samsung, Z şeklinde katlanabilen yeni bir telefon patenti aldı

Samsung, geçtiğimiz şubat ayında ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarsa da daha sonra telefonda meydana gelen birçok problem, Galaxy Fold'un piyasaya sürülme tarihini defalarca erteledi. Aradan tam 6 ay geçmesine rağmen Samsung Galaxy Fold'un ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

Galaxy Fold'un başarısızlığını unutturmak isteyen Samsung, Z şeklinde iki kez katlanabilen yeni bir telefon üzerinde çalışıyor olabilir.

Samsung'un Z şeklinde katlanabilen akıllı telefon patentine daha yakından bakacak olursak, telefon iki kez katlandığından oldukça büyük bir ekrana sahip. Katlama mekanizmasına baktığımızda ise telefonun hem Z şeklinde katlanabildiğini hem de bir ekranı içerde olacak şekilde katlandığını görebiliyoruz.

Samsung'un bu yeni telefon tasarımı katlandığında normal bir akıllı telefon olarak görev yapacakken, açıldığında ise tabletlerden bile daha büyük bir ekrana sahip olacak.

LG DE AYNI TASARIMA SAHİP AKILLI TELEFONLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde LG'nin de benzer bir yapıya sahip katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Bununla ilgili detaylı içeriğimize de aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung ve LG'nin patent görsellerini gerçek hayata taşıyıp taşımayacağı henüz bilinmiyor, ancak Z şeklinde katlanabilen akıllı telefonlar katlandığında oldukça kalın hale geliyor. İki şirketin bu sorunu nasıl çözeceği ise merak konusu.

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