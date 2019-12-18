Samsung'dan katlanabilir tablet: Galaxy Tab Fold

Katlanabilir Infinity Flex Super AMOLED ekran teknolojisine yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapan Samsung, katlanabilir cihaz pazarında ilerlemeye oldukça istekli.

Şirket, katlanabilir Galaxy Fold akıllı telefonuna oldukça benzeyen, ancak daha büyük bir ekrana sahip katlanabilir Galaxy Tab üzerinde çalışıyor.

KATLANABİLİR TABLET PAZARI

Şimdiye kadar Samsung, Huawei ve Motorola gibi bazı üreticilerin katlanabilir akıllı telefonlarını gördük. Ancak Samsung, katlanabilir tablet pazarına da girerek başarı yakalamak istiyor. Katlanabilir tabletin en önemli avantajı ise kullanıcılara daha büyük ekran sunması.

Tam ortadan katlanabilen Samsung patentine baktığımızda, tabletin dikey bir biçimde dizüstü bilgisayar gibi kullanılabileceğini görüyoruz. Ayrıca tabletin arkasında herhangi bir ikinci ekran bulunmuyor.

Kullanıcılar, katlanabilir akıllı telefon ve tablet pazarına şimdilik temkinli yaklaşıyor. Özellikle Galaxy Fold'un tanıtıldıktan sonra birçok sorun yaşaması, bu cihazlara henüz hazır olmadığımızı gösteriyor.

Peki siz katlanabilir telefonlar ve tabletler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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