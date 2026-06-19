Samsung'dan One UI 9 sürprizi: 18 modelde test ediliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni yazılım güncellemesini üst segment amiral gemisi modellerinin yanı sıra bütçe dostu bazı cihazları için de arka planda geliştiriyor.

Bu dahili çalışmalar, şu an için yalnızca en yeni amiral gemisi olan Galaxy S26 serisine açık olan genel beta programıyla eş zamanlı yürütülüyor.

GALAXY S26 SERİSİNDE BETA SÜRECİ HIZLANDI

Mayıs ayının ortasında duyurulan One UI 9 Beta programı kapsamında altı farklı ülkedeki kullanıcılara şimdiden üç farklı beta sürümü dağıtıldı.

Yeni güncellemenin resmi lansmanının temmuz ayı sonunda yapılması planlansa da kararlı sürümün tüm cihazlara ulaşması birkaç hafta sürecek.

DAHİLİ TESTE ALINAN GALAXY MODELLERİ

Şirket yeni yazılımı Galaxy S25, S24 ve S23 serilerinin tamamı ile katlanabilir modelleri Z Fold 7 ve Z Flip 7 üzerinde deniyor.

Tablet tarafında Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra sürümleri test edilirken, popüler A57, A56, A34, A17 ve A16 telefonları da dahili listede bulunuyor.

Mevcut cihaz listesinin henüz tamamlanmadığını belirten yetkililer, ilerleyen dönemde yeni modellerin de test sürecine ekleneceğini vurguluyor.

Beta programının daha fazla modele ve kullanıcıya açılması ise yaz aylarında gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinin ardından gerçekleşecek.

TEST AŞAMASINDAKİ TÜM MODELLER

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A34

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra