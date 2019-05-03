Samsung'un dikey olarak kullanılabilen televizyonu: Sero

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de düzenlediği etkinlikte birkaç yeni televizyonunu tanıtan Samsung, Sero ismini verdiği ve dikey olarak da kullanılabilen yeni televizyonuyla dikkatleri üzerine çekti.

Normal bir televizyon gibi yatay olarak kullanılabilen Sero, aynı zamanda dikey konuma ayarlanıp portre modunda da kullanılabiliyor. Arkada bulunan destek paneline bağlı olan bu farklı televizyon, arkadaki mekanizma sayesinde yatay ve dikey olarak hareket ettirilebiliyor.

ÜÇ YENİ TELEVİZYON TANITILDI

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, etkinlikte oldukça ilgi gören Sero'nun yanında diğer iki televizyonunu da kullanıcılara tanıttı. Serif ve Frame adlarını taşıyan diğer televizyonlar, Fransız tasarımcılar Ronan ve Erwan Bouroullec ile birlikte tasarlanan QLED panellerden oluşuyor.

Tuval görünümlü bir tasarıma sahip Serif modeli, 4 ayaklı bir destek ile birlikte tanıtılırken, Frame ise adından da anlaşılacağı gibi çerçeve şeklinde duvara asılabiliyor.

Samsung, Serif ve Frame ismini verdiği iki televizyonunu şimdiden Güney Kore'de piyasaya sürdü, ancak Sero isimli yatay ve dikey olarak kullanılabilen model önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak.

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