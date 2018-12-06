Samsung'un şaşırtıcı yeni bataryaları ortaya çıktı

Samsung yeni katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanırken bu telefonların bataryalarının nasıl olacağı birçok akıllı telefon meraklısı tarafından sorgulanıyor. Yoksa yeni esnek bataryalar mı geliyor?

Yeni bataryalar hakkında kesin bir bilgi yok, fakat Geeklatest'in ortaya çıkardığı en son patent başvurusu, tam olarak böyle bir bataryanın olacağına işaret ediyor. Ortaya çıkan haberlere göre, şekil verilebilen ve gerilebilen yeni bataryalar üretecek Samsung, bu bataryaları yeni katlanabilir telefonlarda kullanacak.

Sunulan prototiplere göre şimdiye kadar kullandığımız düz bataryalardan farklı olarak bu yeni bataryalar lastik gibi eğilip bükülebilen bir yapıya sahip olacak. Üretiminde bir aksaklık olmadığı sürece bu yeni piller, akıllı telefon sektörüne de bambaşka bir hava katabilir.