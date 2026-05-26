Samsung'un uygun fiyatlı iki telefonu One UI 8.5 güncellemesi aldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy A26 ve Galaxy A17 için merakla beklenen yeni One UI 8.5 güncellemesini kullanıma sundu.

Şirket, yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılara çok daha akıcı ve gelişmiş bir Galaxy deneyimi sunmayı hedefliyor.

Dağıtımına başlanan bu yazılım paketi, önümüzdeki günlerde kademeli olarak dünya genelindeki tüm kullanıcılara ulaşacak.

Samsung Galaxy A26 modeli için hazırlanan yazılım A266MUBU9CZEA sürüm numarasıyla gelirken, Galaxy A17 modeli ise güncellemeyi A176BXXU5CZE9 kodlu sürümle alıyor.

Yaklaşık 3 GB boyutundaki bu kurulum paketi nedeniyle, kullanıcıların indirme işleminden önce istikrarlı bir Wi-Fi ağına bağlanmaları öneriliyor.

PERFORMANS VE GÜVENLİK ARTIYOR

One UI 8.5 güncellemesi, akıllı telefonlara daha kararlı bir sistem yapısı, daha akıcı animasyonlar ve genel performans iyileştirmeleri kazandırıyor.

Ayrıca veri güvenliğini artırmak adına gizlilik özelliklerini geliştiren yazılım, uygulamaların daha hızlı açılmasını sağlayarak kullanıcı dostu bir arayüz deneyimi sunuyor.

Kullanıcılar cihazlarının Ayarlar menüsüne girdikten sonra Yazılım Güncellemesi bölümünden İndir ve Yükle seçeneğini takip ederek bu sürümü manuel olarak kontrol edebiliyor.