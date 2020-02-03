Samsung'un yeni katlanabilir telefonu ilk defa görüntülendi

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak sonraki aylar Samsung için pek de iyi geçmedi ve telefonun ekranında yaşanan sorunlar nedeniyle Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihi sürekli ertelendi.

Samsung, ekran problemlerini ve menteşe sorununu gidermek için aylardır telefonu onarmak için çalıştı ve ardından Galaxy Fold'u piyasaya sürdü. Ancak kullanıcıların güvenini kaybeden telefon, beklenilen satış rakamlarına ulaşamadı.

SAMSUNG'DAN KATLANABİLİR YENİ TELEFON: GALAXY Z FLIP

Samsung'un, Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen, daha küçük bir telefon üzerinde çalıştığını zaten sizlerle paylaşmıştık. Bu telefon, aynı zamanda Galaxy Fold'un 2 bin dolara varan fiyatına kıyasla, daha ucuz bir fiyatla satışa çıkacak. Ancak yine de yeni katlanabilir telefonun, en az 1.500 dolardan satılacağı konuşuluyor.



Yukarıdaki kısa videoya daha yakından baktığımızda Galaxy Z Flip'in, neredeyse bütün ayrıntılarını görebiliyoruz. Motorola RAZR tarzı dikey olarak katlanan telefonun arkasında, iki adet kamera ve ikinci bir ekran bulunuyor.

Telefonun ön tarafına baktığımızda ise ekranın, açıldığında oldukça uzadığını görebiliyoruz. Ayrıca ekran deliği içine yerleştirilmiş ön kamera da dikkatimizi çekiyor.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu hakkında, henüz kesinleşmiş bir teknik özellik bulunmuyor. Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşamaya devam edeceğiz.

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