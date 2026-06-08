Samsung’un yeni telefonu Galaxy S26 FE'nin ilk görüntüleri sızdırıldı

WPC listelerinde ortaya çıkan SM-S741 model numaralı Samsung Galaxy S26 FE, ana Galaxy S26 serisine oldukça benzer bir tasarım çizgisi taşıyor.

Sızdırılan canlı görsel, yeni akıllı telefonun ağustos veya eylül ayları civarında gerçekleşmesi beklenen lansmanı öncesinde tasarım detaylarını erkenden gözler önüne seriyor.

Galaxy S26 FE modelini bir önceki nesilden ayıran en büyük fark, Galaxy Z Fold serisinden ilham alan yükseltilmiş yeni kamera çıkıntısı.

Ancak sızan görselde bu kamera çıkıntısının telefonun üst ve yan kenarlarına çok yakın yerleştirilmesi, sıra dışı ve biraz garip bir görünüm ortaya çıkarıyor.

İLK ORTAYA ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLER

Yeni Fan Edition modeli hakkında bilinen detaylar oldukça sınırlı olsa da cihazın gücünü Exynos 2500 işlemciden alacağı ve 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.

Ayrıca telefonun kutudan güncel Android 17 işletim sistemi yüklü olarak çıkacağı sızıntılar arasında.

KABLOSUZ ŞARJ DETAYLARI BELLİ OLDU

WPC listesinde yer alan 5W şarj hızının geçici bir değer olduğu tahmin edilirken, cihazda dahili mıknatıslara sahip manyetik güç profili desteğine dair bir işaret bulunmuyor.

Tıpkı ana Galaxy S26 serisinde olduğu gibi bu modelde de mıknatıssız Qi 2.2.1 kablosuz şarj desteği yer alıyor.