Samsunspor'dan Galatasaray'a 'Boynu Bükükler' göndermesi
Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'ı 4-1 yenen Samsunspor'da maç sonu 'Boynu Bükükler' şarkısıyla gönderme yapıldı. İşte o anlar...
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluk umutlarını önümüzdeki haftaya bıraktı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk oldu.
Samsun ekibi oynadığı güzel futbolla net bir galibiyet elde etti.
Samsunspor, Galatasaray'ı 4-1'lik skorla yenmeyi başardı.
BİR GÖNDERME DE GALATASARAY'A: BOYNU BÜKÜKLER...
Karşılaşmanın ardından ise son dönemde yeşil sahalarda görmeye alışık olduğumuz bir gönderme yapıldı.
Samsunspor cephesinden maçın bitimiyle birlikte statta şarkıcı Emrah'ın dillere pelesenk olan 'Boynu Bükükler' şarkısı açıldı.
ESH Spor'un kamerasına yansıyan o anlar böyle görüntülendi...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi