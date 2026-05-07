San Antonio Spurs 38 sayı fark attı, seriyi eşitledi

NBA'de heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam etti.

Doğu Konferansı'nda New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 108-102'lik skorla mağlup etti ve seriyi 2-0 yaptı.

New York'ta Jalen Brunson 26 sayı, OG Anunoby 24 sayı ve Karl-Anthony Towns da 20 sayı kaydetti.

SPURS SERİDE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Philadelphia'da ise milli basketbolcu Adem Bona 2 sayı, 7 ribaund, 2 blok ve 1 asistle mücadele ederken, Tyrese Maxey 26 sayı ve Paul George ile Kelly Oubre 19'ar sayıyla tamamladı.

Batı Konferansı'nda ise San Antonio Spurs konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 133-95'lik skorla yendi ve seriyi 1-1'e getirdi.

WEMBANYAMA 19 SAYI 15 RİBAUNDLA OYNADI

San Antonio'da Victor Wembanyama 19 sayı, 15 ribaund ile double double yaparken, Stephon Castle 21 sayı ve De'Aaron Fox da 16 sayıyla katkı verdi.

Minnesota'da ise Julius Randle, Terrence Shannon, Jaden McDaniels ve Anthony Edwards da 12'şer sayıyla oynadı.