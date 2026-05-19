San Antonio Spurs, Batı Konferansı finaline galibiyetle başladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, Batı Konferansı finali ilk maçında deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı uzatmada 122-115 mağlup etti.

Paycom Center'da oynanan maçta; Victor Wembanyama 41 sayı, 24 ribauntla Spurs'e liderlik ederken 24 sayı, 11 ribaunt kaydeden Dylan Harper, play-off kulüp rekoru olan 7 top çalmayla parkeden ayrıldı.

WEMBANYAMA'DAN TARİHİ PERFORMANS

Wembanyama (22 yaş, 134 gün), bir play-off maçında 40 sayı, 20 ribaunt barajını aşan en genç oyuncu oldu.

Daha önce bu başarıyı 1970 NBA Finalleri'nde, 22 yaş 343 günlükken Kareem Abdul-Jabbar yakalamıştı.

CARUSO KENARDAN GELİP 31 SAYI ATTI

Alex Caruso'nun kenardan gelerek 31 sayıyla oynadığı Thunder'da, Jalen Williams 26 sayı, maç öncesinde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan Shai Gilgeous-Alexander ise 24 sayı, 12 asistlik performans sergiledi.

THUNDER'IN SERİSİ SON BULDU

Thunder'ın geçen sezonki finallerden bu yana 9 maçlık play-off galibiyet serisi bu sonuçla son bulurken Spurs, saha avantajını ele geçirdi.

İKİNCİ MAÇ 21 MAYIS'TA

Eşleşmenin ikinci maçı 21 Mayıs Perşembe günü yine Oklahoma City'de oynanacak.