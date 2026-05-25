San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder'ı yenerek seriyi 2-2 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan Batı Konferansı final serisiyle devam etti.

San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Oklahoma City Thunder'ı 103-82 yendi ve seriyi 2-2'ye getirdi.

EN SKORER İSİM WEMBANYAMA OLDU

Spurs'ta Victor Wembanyama, 33 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olurken, ev sahibi ekipte Devin Vassell ve Stephon Castle 13'er, De'Aaron Fox ise 12 sayıyla mücadele etti.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 19, Isaiah Hartenstein'ın 12 ve Isaiah Joe'nun 11 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

5 MAÇ THUNDER'IN SAHASINDA

Serinin 5. maçı, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.