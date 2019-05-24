San Francisco akıllı çöp kovaları kullanacak

Sokakları ve kaldırımları çöpten olabildiğinde uzak tutmak, büyük şehirlerde üzerinde durulan en önemli sorunlardan biridir. San Francisco ise şehirdeki çöp sorunuyla yüksek teknoloji ürünler kullanarak baş etmek istiyor.

Akıllı çöp toplama çözümleri sunan bir teknoloji firması olan Nordsense, çöp ve geri dönüşüm kutularının içine yerleştirilebilen akıllı bir sensör tasarladı. Bu sensörler çöp kovasının içindeki sıcaklığı, ne sıklıkla doldurulduğunu ve doluluk oranı gibi verileri anlık olarak takip ediyor.

ÇÖP KOVASININ DOLDUĞUNU YETKİLİLERE HABER VERİYOR

Çöp kutularının içine yerleştirilen akıllı sensörler, doluluk oranı yüzde 80'e ulaştığında ekiplere çöplerin boşaltılması için bir talepte bulunuyor. Geçtiğimiz yıl akıllı sensörleri şehir merkezinde deneyen yetkililer, durumdan oldıkça memnun kaldı.

Sensörler sayesinde tam dolu çöp kovalarının sayısı yüzde 80 oranında azaldı ve çöp kovalarının etrafına atılan çöp miktarı da yüzde 64 oranında azalış gösterdi. Ayrıca şehirde yaşan insanların fazla çöpten dolayı temizlik ekiplerini çağırma oranında da üçte iki düşüş gözlemlendi.

BİN ADET DAHA SİPARİŞ EDİLDİ

Geçtiğimiz yıl pilot bölgede uygulanan akıllı sensörler, elde ettiği yüksek başarı sayesinde şehirdeki bin adet çöp kovasına daha entegre edilerek, genellikle nüfusun daha yoğun olduğu ticari bölgelere yerleştirilecek.

Bu sensörler tarafından toplanan veriler ilk başta size pek de heyecan verici gelmeyebilir. Ancak şehirdeki yetkililer bu verileri derinlemesine analiz ederek oldukça faydalı çalışmalar yapabilir.

Örneğin yetkililer, bu verilerden hareketle çöp kovalarının kullanım miktarlarını ve doluluk oranlarını karşılaştırıp, hangi bölgelerde daha fazla çöp atıldığını hesaplayabilir ve çöp kovalarını daha doğru konumlara yerleştirebilirler. Kısacası daha temiz sokaklar ve kaldırımlar için bu akıllı sensörler gelecekte oldukça faydalı olabilir.

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