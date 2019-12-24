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San Francisco, iPhone kullanımını yanlışlıkla yasakladı

San Francisco, polis tarafından yüz tanıma teknolojisinin kullanımını yasakladıktan sonra, iPhone'ları da yasakladığını fark etti.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 14:58..
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Franciscopolis tarafından yüz tanıma teknolojisinin kullanımını yasaklayan ilk şehir olmuştu. Ancak yetkililer, yasa yürürlüğe girdikten sonra bir hata yaptıklarını fark etti.

Yetkililer, daha önce kendi çalışanlarına da iPhone verdiklerini ve iPhone'larda da FaceID yüz tanıma teknolojisi olduğunu hatırladı. Kısacası alınan bu karar, iPhone'ların kullanımını da yasaklamış oldu.

FACEİD

YASA APAR TOPAR DEĞİŞTİRİLDİ

San Francisco’nun yerel denetim kurulu, kendi yayınladıkları yüz tanıma teknolojisini yasaklayan yasayı değiştirmek için harekete geçti. .Yasanın değişmesi için oy kullanan yetkililer, daha sonra yaptıkları değişikliği belediye başkanı London Breed'in onayına sundu.

Belediye başkanı onayladığı taktirde çalışanlar, iPhone'ların kilidini açmak için yeniden FaceID teknolojisini kullanabilecek.

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San Francisco, iPhone kullanımını yanlışlıkla yasakladı

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