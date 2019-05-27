Sanatçı dostlarından Eşref Kolçak'a veda

Türk sineması bir değerini daha yitirdi.

Emektar oyunculardan Eşref Kolçak, akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kolçak'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

SANATÇI DOSTLARINDAN EŞREF KOLÇAK

200'ün üzerinde sinema filminde ve televizyon dizisinde oynayan Eşref Kolçak'ın vefatı, meslektaşlarını derinden üzdü. Sanatçı dostları hem Eşref Kolçak'ı anlattı hem de veda etti.

İşte Kolçak ile aynı aynı yolda yürüyen dostlarının o hüzünlü veda mesajları:

HÜLYA KOÇYİĞİT

Ah Eşref Ağabey... Canım Eşref ağabeyim, yüce çınarım... Mekânın cennet olsun. Ne mutlu bana ki seninle doya doya hasret giderdik yakın zamanda... Şimdi kavuştun biricik oğlun Harun'una... Türk sinemasının bir değerini daha kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Hepimizin başı sağ olsun.

TÜRKAN ŞORAY

Sinemanın dev aktörlerinden sevgili Eşref Kolçak'ı kaybetmemin derin üzüntüsü içindeyim. Yıllarını verdiği sinemadan hiç kopmadı ve sinemaya tutkusu hiç bitmedi, nurlar içinde yatsın. Hiç unutulmayacak.

FATMA GİRİK

Eşref Kolçak'ı ilk gördüğümde ben 9 yaşındaydım. Memduh Ün ile Eşref Kolçak'ı bir film çekiminde Sultanahmet'te görmüştüm. Yalın ayak gitmiştik, film çekimi var deyince. İlk o zaman gördüm. Sonra bir filmde beraber çalıştık. Bir de ben ortaokuldayken bir filminde figüran olmuştum Eşref Kolçak'ın. Dünyada bu kadar matrak, bu kadar tatlı bir adam olamaz. Çok tatlı ve esprili biriydi. Karşılaştığımızda sanki dün ayrılmış gibiydik, uzun süre görüşemesek bile. Herkesin arkasından çok iyiydi deriz ama Eşref Kolçak başkaydı. Çok esprili, çok yakışıklıydı. Allah rahmet eylesin.

FİLİZ AKIN

Eşref Kolçak yaşayan efsanemizdi. Bizlerden çok önce sinemaya başlamış koca bir çınar. Kızımız Müge Bursa'da oturuyor, çok beceriklidir yoğun bakımdayken bile yanına girip ona yaptırdığım doğum günü pastasını vermiş. O da bana ''ilaçtan daha etkin iyileştirici oldu bir tek sen hatırladın'' diye video göndermişti. Hülya'ya söylemiştim, onunla program yaptı. Son hastaneye yatırılışına kadar hem fiziği hem de aklı çok yerindeydi. Bir tek çalışarak ölmek istiyordu. Yapabilecek durumdaydı. Keşke bir dizi çekiminde olabilseydi. Son arzusu buydu. Çok seviyor, yakından ilgileniyordum. Güle Güle çok sevgili Eşref ağabey. Mekânın cennet olsun...

CÜNEYT ARKIN

Eşref ağabey son derece duygusal bir insandı. Onunla polis dizisini çektik. Orada adli tabip oynuyordu. Uyuşturucudan mahvolmuş genç kız hikâyesinde hüngür hüngür ağladı. 'Ağabey' dedim 'bu bir dizi'. 'Olsun, bunlar hayatta da oluyordur' dedi. Eşref Kolçak'ta insanın içini temizleyen bir hassa vardır. İnsanı adam eden özelliklere sahipti. İnsan olduğundan asla utanmazdı, gurur duyardı. Gerektiğinde de rahatça ağlardı. O çok merhametli bir insandı. Nur içinde yatsın.

HALE SOYGAZİ

Ben Eşref Kolçak'ı 60'lı yıllardaki filmlerden tanıyorum en çok. Çünkü kendisiyle çalışma fırsatım bir kez oldu. Yıllar önce bir dizide çalışmıştık. Pozitif enerjisi olan, bulunduğu yere neşe ve keyif veren bir oyuncuydu. Bir sürü talihsizlik yaşamasına rağmen hayata tutunmayı bildi. Olgun yaş, oyuncuların en verimli olduğu zamanlardır. Keşke onu daha çok filmde ve dizide görebilseydik. Huzur içinde uyusun.

PERİHAN SAVAŞ

Seninle setlerde çok güzel şeyler paylaştık seni de kalbimde sakladım Eşref ağabey. Yolun ışık, mekânın cennet olsun.

EDİZ HUN

Mesleğine aşık gerçek bir sanatçıydı, bir sinema sanatçısıydı. Tabii şu anda hayatta olanların en yaşlısıydı. Zaman zaman görüşüyorduk, ben telefon ettiğim zaman çok memnun oluyordu, tabii büyüğümüz olduğu için hep ben onu arıyordum. Çok iyi bir insandı, hayatında çok büyük darbeler gördü, geçirdi. Eşini kaybetti sonra biricik oğlunu kaybetti. Kolay değil, bunlara göğüs gerebilmek kolay değil ama toplum tarafından çok sevilen, sayılan bir sinema sanatçısıydı. Aziz dostumuzdu, bizden yaşça büyüktü ama tam manasıyla onun kıymetini bilemedik gibi geliyor. 1950'li yıllarda sinemayı seyirciyle buluşturan değerlerden hayatta kalmış tek insandı. Çok üzüldük, hepimizin başı sağ olsun. Kıymetli bir aktörü, büyük bir sanatçıyı kaybetmiş olduk. Allah rahmet eylesin.

SELDA ALKOR

Sevgili Eşref Ağabey çok sevdiğin Özcan'a Harun'a kavuştun, nurlar içinde uyuyun. Şunu bil ki Türk sinemasına öyle bir imza attın ki ne bizler ne de seni sevip seyredenler hiçbir zaman unutmayacağız. Çok üzgünüm, başımız sağ olsun.