Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 6 arttı
TÜİK verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında sanayi üretimi aylık yüzde 3,7 ve yıllık yüzde 6 yükseldi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin nisan ayı sanayi üretimini açıkladı.
TÜİK verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 3,7 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 azaldı. Sanayi üretimi aylık yüzde 3,7 artış gösterdi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi