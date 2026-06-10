Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması: Firmanın yükümlülükleri hala geçerli

Asılsız iddialara yanıt...

Elektrikli otomobil üreticisi BYD firması, geçtiğimiz dönemde Türkiye'de 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuracağını duyurdu.

Bu kapsamda Manisa'da firma tarafından ödenen bedel karşılığında yatırım yeri için tahsis işlemleri yürütülüp yatırım süreci başlatıldı.

TEŞVİKLERDEN YARARLANMA SÜRECİ ASKIYA ALINDI

Bir süredir yatırımda öngörülen ilerleme kaydedilmediği için, firmanın teşviklerden yararlanma süreci 2026 yılı başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından askıya alınmıştı.

YÜKÜMLÜLÜKLER VE SUNDUĞU TEMİNATLAR HALA GEÇERLİ

Firmanın yatırımının ilerlememesine ilişkin sürece dair Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgiye göre, firma ile yapılan yatırım anlaşması, yatırım anlaşmasındaki koşullar, firmanın yükümlülükleri ve devlete sunduğu teminatlar geçerliliğini koruyor.

Bakanlık tarafından tüm süreçler ise resmi usüllere uygun olarak yürütülmeye devam ediyor.

HERHANGİ BİR AYRIMCILIK SÖZ KONUSU DEĞİL

Yatırımların tamamlanmaması durumunda, firmalar elde ettikleri teşvikleri, ilgili yasal düzenlemeler ile sundukları taahhüt ve teminatlar kapsamında geri ödemekle yükümlüler.

Bakanlık yetkilileri, yerli ve yabancı hiçbir firmanın herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadığını, kuralların herkes için geçerli olduğunu, tüm süreçlerde kamunun çıkarlarının güçlü şekilde teminat altına alındığını ifade etti.

5 BİN KİŞİLİK BİR İSTİHDAM SÖZ KONUSU

Şirket, Manisa’da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrika ve Ar-Ge merkezi kurmayı planladığını açıklamıştı.

Söz konusu yatırımın tamamlanması halinde yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması hedefleniyor.

SON YILLARIN YÜKSELEN MARKASI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD, dünyanın en büyük elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üreticileri arasında yer alıyor.

1995 yılında kurulan şirket, özellikle uygun fiyatlı elektrikli araçları ve batarya teknolojileriyle küresel pazarda dikkat çekiyor.

Avrupa ve Asya başta olmak üzere birçok pazarda büyümesini sürdüren BYD, son yıllarda elektrikli otomobil satışlarında önemli bir yükseliş yakaladı.