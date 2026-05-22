Türkiye'de sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm gündemi son iki yılda belirgin biçimde değişti. Daha önce otomasyon, ERP modernizasyonu ya da üretim verimliliği başlıkları etrafında ilerleyen teknoloji yatırımları, artık yapay zeka (YZ) ekseninde şekilleniyor.

Özellikle savunma sanayii, enerji, üretim ve EPC (mühendislik, tedarik ve yapım) projelerinde faaliyet gösteren şirketlerin, dijitalleşmenin yanı sıra; operasyonları veriyle yönetilebilir, öngörülebilir ve daha düşük maliyetli hale getirmesi gerekiyor.

SANAYİDEKİ “YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ” FORBES GÜNDEMİNDE

Türkiye'den teknoloji ve sanayi şirketleri, son yıllarda bu dönüşümde dikkati çekerken, Türk yöneticiler de iş ve teknoloji ağlarında daha görünür hale geliyor.

Bunun son örneği Türk iş insanlarından ACA Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları’nın Forbes Technology Council üyeliğine seçilmesi oldu.

Bu durum, Türkiye’de üretim, savunma sanayii ve enerji sektörlerinde hızlanan yapay zeka dönüşümünün dikkati çeken örnekleri arasında yerini aldı.

FORBES TEKNOLOJİ KONSEYİ

Forbes Teknoloji Konseyi, davet temelli ilerleyen ve küresel teknoloji liderlerini bir araya getiren iş ağlarından biri olarak biliniyor.

Türkiye açısından bakıldığında ise bu tür üyelikler yalnızca bireysel görünürlük anlamına gelmiyor. Özellikle geleneksel sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yapay zeka tabanlı dönüşüm projelerini küresel ölçekte anlatabilmesi açısından da önem taşıyor.

“YAPAY ZEKA STRATEJİK BİR KATMAN “

“Sanayide yeni rekabet alanı yapay zeka” diyerek yapay zekayı, sanayinin üzerine inşa edilen stratejik bir katman olarak konumlandırdıklarını dile getiren Acaroğulları, “Savunma sanayiinden imalata, farklı alanlarda edindiğimiz operasyonel hassasiyeti, veri odaklı bir yapay zeka katmanıyla birleştiriyoruz. Forbes Technology Council üyeliği, bu dönüşüm vizyonunu küresel ölçekte paylaşma yolculuğumuzda önemli bir adım.” dedi.