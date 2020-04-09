Sanchez: Koronavirüs, kontrol altına alınmaya başladı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez, açıklamalarıyla ülkesinin halkına umut verdi.

İspanya'daki OHAL'in 26 Nisan'a kadar uzatılmasını öngören teklifin oylanmasına ilişkin Meclis oturumunda konuşma yapan Sanchez, koronavirüs salgınında düşüşün başlangıcına yakın olduklarını söyledi.

"YANGIN KONTROL ALTINA ALINIYOR"

Sanchez, "Yangın kontrol altına alınmaya başladı. Bu savaş, virüse karşı tam bir zafer olacak." diye konuştu.

EKONOMİK ANLAŞMA ARAYIŞLARI

Ülkesindeki tüm siyasi partileri, salgın krizinden sonra "ulusal ekonomik dirilme anlaşmasına" katılmaya çağıran Başbakan Sanchez, "İspanya'nın ekonomik ve sosyal açıdan yeniden inşası için büyük bir anlaşma öneriyorum." dedi.

KARANTİNA, ŞİRKETLER İÇİN HAFİFLETİLEBİLİR

İspanya'da karantina süresinin uzatılmasına rağmen, ülkedeki şirketler için bu kısıtlamanın hafifletilmesi planlanıyor.

İSPANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Şu ana kadar 148 bin 220 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 14 bin 792 kişi hayatını kaybetti. İspanya, vaka sayısı bakımından ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.