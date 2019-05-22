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SanDisk 1 TB microSD kartını satışa çıkardı: İşte fiyatı

SanDisk, uzun zamandır beklenen 1 TB microSD kartını oldukça yüksek fiyat etiketiyle satışa sundu.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 12:10..
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Flaş bellek teknolojileri alanında üretim yapan Kaliforniya merkezli Sandisk, merakla beklenen 1 TB kapasiteli MicroSD hafıza kartını satışa çıkardı.

Samsung Galaxy S10 ve Note 9'un 512 GB modellerinde kullanıldığında 1,5 TB gibi oldukça yüksek depolama alanı elde edilecek yeni hafıza kartları, özellikle FULL HD veya 4K video kaydı yapacak akıllı telefon kullanıcıları için oldukça faydalı olabilir.

sandisk

SanDisk'in piyasaya sürdüğü 1 TB kapasiteli MicroSD hafıza kartları, saniyede 60 MB yazma hızı ve 90 MB okuma hızı sunuyor. Yeni hafıza kartları her ne kadar SSD'lerin sunduğu okuma-yazma hızlarına yaklaşamasa da SSD'lerin yanında oldukça küçük olmaları, onları avantajlı hale getiriyor.

SanDisk 1 TB microSD kartlar, şirketin kendi mağazasında 449 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Ancak şu an için stoklar tükenmiş durumda.sandisk

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