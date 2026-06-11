Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde biçerdöverler tarlalara girdi

Türkiye'nin gururu, dünya tarımına örnek oluyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nin geniş arazisinde, doğru planlama ve son teknolojiden yararlanarak verimli tarım yapılıyor.

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde buğday hasadı başladı.

Biçerdöverin koltuğuna oturan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, pervaneleri çalıştırarak ilk hasadı yaptı.

Toplam 1 milyon 663 bin dekarlık alanıyla dünyanın tek parça halinde yönetilen tarım arazisine sahip olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ndeki 564 bin dekarlık alanda buğday hasadı, bu yıl yoğun yağışlarla birlikte bereketli bir şekilde başladı.

HALAYA DURUR GİBİ ARAZİDE DİZİLDİLER

Onlarca biçerdöver, yan yana dizilerek adeta halay çeker gibi dev arazide hasat yaptı. Hasada katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yetkililerden bilgi aldı.

Biçerdöverin koltuğuna da oturan Vali Şıldak, pervaneleri çalıştırarak ilk buğday hasadını başlattı.

56 BİN 400 HEKTARLIK ALANDA BUĞDAY HASADI

Bu yıl toplam 56 bin 400 hektarlık alanda buğday hasadı yapılacağını belirten Vali Şıldak, "TİGEM Ceylanpınar’ın ayrılmaz bir parçası ve burada içinde bulunduğumuz sezon itibariyle hububat hasadı yapılıyor. Arpa hasadı tamamlanmış durumda. İşletmedeki 56 bin 400 hektarlık alanda ekimi yapılan buğday hasadının bu gün bir bölümüne biz de katıldık. Gerçekten ülkemizin medarı iftarı olan bir işletme ve buraya çok sayıda işçinin istihdam edildiği ve örnek tarım uygulamalarının yapıldığı sadece üretimin yanı sıra tohum yetiştirme hususunda da başarılı çalışmalara imza atan bir tesisimiz." dedi.

"YAĞMURLAR BERABERİNDE BEREKET GETİRDİ"

Bu yıl yoğun geçen yağışlarla birlikte rekoltede yüzde 20 gibi bir artış beklediklerini söyleyen Vali Şıldak, "Burada hem çalışmalarla ilgili bilgi aldık, hem de çalışanlarla bir araya gelerek bol, bereketli ve hayırlı bir sezon temenni ettik. Tabii Şanlıurfa’da buğday ve arpa ekimi özellikle son yıllarda artarak ilerliyor. Sulu ve kuru tarım olarak her iki şekilde de ekimi mümkün ve bu sezonki yağışların etkisiyle daha bereketli, bol ve rekoltesi daha yüksek, geçen yıllara oranla en az yüzde 20 oranında yüksek bir mahsul bekliyoruz. Vatandaşlarımız şu anda ilimizin tamamında hasatla meşgul diyebiliriz. Biz de Şanlıurfa’daki bütün çiftçilerimize, üreticilerimize bereketi bol bir hasat dönemi temenni ediyoruz." diye konuştu.