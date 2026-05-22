Şanlıurfa merkezli 7 ilde 'sahte rapor' operasyonunda 38 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, askerlik görevinden kaçmak isteyenlere sahte rapor düzenleyen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri koordinesinde gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLERİN SAHTE RAPOR DÜZENLEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede; bazı şüphelilerin askerlik hizmetinden muaf tutulabilmek için sahte sağlık raporu aldığı, bazı şüphelilerin de bu raporların hazırlanması ve temin edilmesinde aktif rol oynadığı belirlendi.

44 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Şanlıurfa merkezli Gaziantep, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli evraka el konulurken, toplam 44 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 38'İ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.