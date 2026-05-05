Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 1 milyarlık mal varlığına el konuldu

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye sınırındaki Akçakale ve Harran ilçeleri başta olmak üzere 14 ilde, telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, iletişim yoluyla vatandaşları dolandırdığı ve elde ettikleri gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları tespit edildi.

149 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından 213 ekip ve bin 220 personelin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 149 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait dijital izler ve mali hareketler detaylı şekilde incelemeye alındı.

1 MİLYAR LİRAYI AŞAN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan analizlerde, şüphelilere ait olduğu üzerinde durulan 237 araç ve 93 taşınmazın da olduğu değeri 1 milyar lirayı aşan mal varlıklarına el konuldu.

Yapılan aramalarda da çok sayıda silah ve mühimmat, yüklü miktarda nakit ve döviz, dijital materyaller, ziynet eşyaları ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.