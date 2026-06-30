Şanlıurfa merkezli narkotik operasyonu: 362 şüpheliye gözaltı kararı

Uyuşturucuyla mücadele, yurdun dört bir yanında aralıksız şekilde sürüyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan emniyet güçleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.

Şanlıurfa merkezli 11 ilde polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

"11 İLDE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON DÜZENLENDİ"

Bakanlık, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Şanlıurfa merkezli 11 ilde, polisimiz tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; mahalle ve sokaklarda tezgah niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, hiyerarşik yapı içerisinde organize biçimde hareket ettikleri tespit edilen suç yapılanmalarına yönelik yaklaşık 5 ay süren çok yönlü teknik takip analiz ve delil elde etme çalışmaları gerçekleştirildi.

"251 ADRESE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ"

Bu çalışmaların ardından bugün Şanlıurfa merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Mardin, Balıkesir, Aydın, Mersin, Muğla ve Kütahya olmak üzere toplam 11 ilde, 251 ayrı adrese yönelik; 2 bin 309 polis, 500 ekip, 1 helikopter, 1 drone ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

"UYUŞTURUCU OPERASYONLARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmaları sayesinde, ülkemizin her köşesinde uyuşturucuya karşı operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz.

Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."