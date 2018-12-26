Şanlıurfa turizminde Göbeklitepe sevinci

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'nin, hem ülke hem de kent turizmi açısından çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Çoban, ören yerinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması sayesinde, bölgede bu yıl turizmde ciddi bir artış yaşandığını dile getirdi.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Çoban, "2019 'Göbeklitepe Yılı' oldu. Bu hem Şanlıurfa hem de bölgemiz için mutlu ve umut verici bir gelişme. Biz turizmciler olarak çok heyecanlıyız. 2018 yılı turizm anlamında çok iyi geçti. Konaklama anlamında 1 milyona ulaştık, günübirlik ziyaret anlamında ise 4 milyonu aştık" dedi.

GÖBEKLİTEPE

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te, İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

T BİÇİMLİ TAŞLAR ORTAYA ÇIKARILDI

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

TARİHİ ESERLER TURİZME KAZANDIRILDI

Kazılarda aynı zamanda, 8 ila 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

UNESCO LİSTESİNE ALINDI

Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alınmış, temmuz ayında Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda ise Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.