Şanlıurfa Valiliği duyurdu: Akçakale Kara Hudut Kapısı açılıyor

Akçakale Kara Hudut Kapısı, Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 2014 yılında ticari ve sivil geçişlere kapatılmıştı.

2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sonrasında ise kapı, sınırlı olarak insani yardım, taziye ve kamu görevlisi geçişlerine kontrollü şekilde açık tutuluyordu.

NORMALLEŞME SÜRECİ HIZ KAZANDI

22 Ocak’ta tarihinde Tel Abyad Gümrük Müdürlüğü’nün Suriye tarafına devredilmesiyle bölgede normalleşme süreci hız kazanmıştı.

Bu gelişme, Akçakale Kapısı’nın yeniden düzenli geçişlere açılması için önemli bir adım olmuştu.

SURİYE’YE PASAPORT İLE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR BAŞLATILACAK

Şanlıurfa Valiliği, yeni bir duyuru yaptı.

Valilik, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda Akçakale Kara Hudut Kapısı’ndan Suriye Arap Cumhuriyeti’ne pasaport ile giriş-çıkış işlemlerinin başlatılacağını duyurdu.

BUGÜNDEN İTİBAREN UYGULAMA BAŞLIYOR

Valilik duyurusuna göre, 12 Mayıs Salı gününden itibaren pasaport ile giriş-çıkış uygulaması başlayacak.

Bu kapsamda geçiş yapabilecek kişiler şöyle:

Türk vatandaşları,

Çifte vatandaşlığı bulunan Suriye vatandaşları,

Türkiye’de geçerli ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları.

Bu kişiler, pasaportları ile Akçakale Kara Hudut Kapısı’na müracaat ederek giriş-çıkış işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Pasaport ile geçiş uygulaması dışında kalan geçici koruma statüsündeki Suriye vatandaşlarının ticari, taziye ve diğer geçiş talepleri ise Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi aracılığıyla değerlendirmeye alınmaya devam edecek.