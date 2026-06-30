Şanlıurfa'da 17 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki çocuğu darbetti

Akran zorbalığı bir kez daha can yaktı..

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde yaşanan olayda, 17 yaşındaki F.K., henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu olan 11 yaşındaki İbrahim Halil A.'ya sopa ile saldırdı.

DAKİKALARCA SOPAYLA DARBETTİ

Başına aldığı darbe ile yere düşen çocuk, dakikalarca yerde darbedildi. Yakınları tarafından fark edilen çocuk, araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARA VE MORLUKLAR OLUŞTU

Kafasında ve ayağında yara ve morluklar oluşan çocuğun acil servisteki tedavisi sürüyor.

AİLE KOMŞULARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuklarının kendisinden yaşça büyük komşuları tarafından dakikalarca sopa ile dövüldüğünü öne süren aile, darp raporu ile şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.