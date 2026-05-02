Şanlıurfa'da alacaklıların evini bastığı şahıs hayatını kaybetti
Halfeti ilçesinde alacak meselesi nedeniyle evine baskın düzenlenen 58 yaşındaki Mehmet Arslan, silahla vurularak yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Argaç Mahallesi’nde kimlikleri henüz belirlenemeyen ve alacaklı oldukları iddia edilen şüpheliler, Mehmet Arslan’ın evine geldi.
Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Şüpheliler, Arslan’a tabancayla ateş açtı.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Arslan, kanlar içinde yere yığıldı.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Arslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Arslan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.