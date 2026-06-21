Şanlıurfa'da aşılamada kullanılan fıstık dallarını çalma girişimine suçüstü: 3 gözaltı
Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nin bahçesinde bulunan, fıstık aşılamasında kullanılan kesilmiş 174 fıstık dalını çalmaya çalışan 3 kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Şanlıurfa'da Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.
Devriye sırasında işletmeye ait bahçede aşılamada kullanılan kesilmiş 174 fıstık dalı ele geçirildi.
SUÇÜSTÜ YAPILDI
Fıstık aşılamasında kullanılan dalları çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)