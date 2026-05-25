Şanlıurfa'da Atatürk Barajı'nın kapakları açıldı

Son aylarda etkili olan yağışlarla Atatürk Barajı’nda doluluk oranının yükselmesi üzerine kontrollü su tahliyesine başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 15’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, muhtemel taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında barajın tahliye kapakları 7 yıl aradan sonra açıldı.

Fırat Nehri üzerinde bulunan ve tarımsal sulama ile enerji üretimi açısından bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan barajdan yapılan kontrollü su salımı sonrası nehirde su seviyesi belirgin şekilde yükseldi.

FIRAT NEHRİ’NDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Atatürk Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla Birecik ilçe merkezinden geçen Fırat Nehri’nin su seviyesi yaklaşık 5-6 metre yükseldi.

Nehir kıyısındaki sahil bölümü su altında kalırken, sahil yolu da oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yıllar sonra ilk kez nehir seviyesinin bu kadar yükseldiğini belirten vatandaşlardan Hüseyin Bozkurt, sahildeki yollar, parklar ve duba restoranların sular altında kaldığını ifade ederek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sahile yakın konumdaki millet parkı ile nehir üzerindeki duba restoranlar, geçici olarak kapatıldı.

Bölgede olası risklere karşı güvenlik önlemleri sürdürülüyor.