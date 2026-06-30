Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Şanlıurfa'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Kalealtı mevkiinde yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Ahmet M., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)