Haberler 3. Sayfa

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ensonhaber.com Ensonhaber.com
Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Kalealtı mevkiinde yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Ahmet M., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)