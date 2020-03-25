Şanlıurfa’da bir kişi kuzenini öldürdü, eşini yaraladı

Amca çocukları arasında beton dökme nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Kaçan şüpheliyi, jandarma arıyor.

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Sağlık Bakanlığı'na 32 bin personel alımının detayları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 bini hemşire bin 600'ü ebe, 4 bin 687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını duyurdu.