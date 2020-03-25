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Şanlıurfa’da bir kişi kuzenini öldürdü, eşini yaraladı

Amca çocukları arasında beton dökme nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Kaçan şüpheliyi, jandarma arıyor.

DHA | 25.03.2020 - 15:26..
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Çakallı Mahallesi’nde, öğle saatlerinde komşu olan amca çocukları 55 yaşındaki İzzetin Öztürk ile Mehmet Öztürk arasında, kapının önüne beton dökülmesi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mehmet Öztürk, evinden aldığı av tüfeğiyle İzzetin ile eşi Sıdıka Öztürk’e ateş açtı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği İzzettin Öztürk ve eşi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İzzetin Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sıdıka Öztürk’ün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfa’da bir kişi kuzenini öldürdü, eşini yaraladı

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Olayın ardından kaçan Mehmet Öztürk’ün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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