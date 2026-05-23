Şanlıurfa’da çalınan büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 13 Mayıs tarihinde E.İ. isimli vatandaşa ait bir büyükbaş hayvan kayboldu.

İhbar üzerine Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

HAYVANIN ÇALINDIĞI TESPİT EDİLDİ

Jandarma tarafından yapılan araştırmalarda hayvanın çalındığı tespit edilirken ekipler, olayın aydınlatılması için geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında 20 farklı noktadan toplam 40 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi ve saha çalışmaları yürütüldü.

HAYVAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunan büyükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.