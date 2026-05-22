Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin lira çıktı

Kurban Bayramı yaklaştıkça duygu istismarı yaparak haksız kazanç sağlayanların sayısı artıyor.

Her şehirde bayram öncesinde benzer eğilimler yaşandığı için denetimler de artırılıyor.

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.



Ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 117 bin lira bulundu.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE

Bu kapsamda, bir şikayet üzerine şehirler arası otobüs terminalinde E.K'nin dilencilik yaptığı tespit edildi.

117 BİN 661 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Zabıta ekipleri tarafından Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen E.K'nin üst aramasında toplam 117 bin 661 lira ele geçirildi. Paraya el konulurken, olayla ilgili tutanak tutuldu.