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Şanlıurfa'da elektrik protestosu

Şanlıurfa’da elektrik kesintilerine tepki gösteren esnaf yol kapatarak eylem yaptı.

DHA | 10.01.2019 - 16:43..
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Şanlıurfa'da elektrik protestosu

Şanlıurfa'nın Merkez Yusufpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 200 kişilik esnaf, elektrik kesintilerine tepki göstermek için toplandı.

YOLU KAPATTILAR

Eylemci grup saksı, el arabaları ve merdivenle yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Kısa süre ulaşıma kapanan yol için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da elektrik protestosu

EN KISA ZAMANDA SORUN ÇÖZÜLECEK

Polisler, yolu trafiğe açıp grubu DEDAŞ yetkilileri ile telefonda görüştürdü. Sorunun en kısa sürede çözümü için söz verilmesinin ardından esnaf grubu eylemlerine son vererek, iş yerlerine döndü.

Şanlıurfa'da elektrik protestosu



Şanlıurfa'da elektrik protestosu



Şanlıurfa'da elektrik protestosu



Şanlıurfa'da elektrik protestosu

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