Şanlıurfa’da eşini katletti

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Şanlıurfa'da korkunç olay...

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde, kadın cinayeti meydana geldi.

4 çocuk annesi Emine K.’ye ulaşamayan yakınları evine gitti.

Kapıyı açan olmayınca pencereden içeri bakan yakınları, kadının demir korkuluklarda asılı olduğunu gördü.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, içeri girerek yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Evde inceleme yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, koridorda sürüklenme izlerine rastladı. Gözaltına alınan kocası Mehmet K., eşini odada boğduktan sonra sürükleyerek demir korkuluklara asarak intihar süsü verdiğini itiraf etti.

Eşiyle tartıştıklarını söyleyen Mehmet K., çocukları başka yere gönderdikten sonra eşini odada boğduğunu ve sonra da sürükleyerek iple demir korkuluklara astığını ifade etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.