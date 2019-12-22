Çin'in Doğu Türkistan politikaları nedeniyle Şanlıurfa'da eylem düzenlendi.

Eyleme katılanlar, Çin Seddi'ni temsil eden kartonları tekmeledi ve Çin'i kınadı.

Bu görüntüler birçok kişi tarafından paylaşıldı.

EZAN SESİYLE UÇTULAR

Şanlıurfa'da bugün de bir eylem düzenlendi. Kentte bir araya gelen kuş besleyen yüzlerce kişi, Doğu Türkistan için güvercinlerini uçurdu.

Ezan sesiyle birlikte salınan güvercinler, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Şanlıurfa'da güvercinler Doğu Türkistan için uçuruldu ViDEO

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Şanlıurfa'da çekilen görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

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Şanlıurfa'da kartondan Çin Seddi'yle protesto VİDEO