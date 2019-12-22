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Şanlıurfa'da güvercinler Doğu Türkistan için uçuruldu

Çin protestosu için kartonların tekmelendiği Şanlıurfa'da bugün de farklı bir eylem vardı.

Haber Merkezi | 22.12.2019 - 15:08..
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Şanlıurfa'da güvercinler Doğu Türkistan için uçuruldu

Çin'in Doğu Türkistan politikaları nedeniyle Şanlıurfa'da eylem düzenlendi.

Eyleme katılanlar, Çin Seddi'ni temsil eden kartonları tekmeledi ve Çin'i kınadı.

Bu görüntüler birçok kişi tarafından paylaşıldı.

EZAN SESİYLE UÇTULAR

Şanlıurfa'da bugün de bir eylem düzenlendi. Kentte bir araya gelen kuş besleyen yüzlerce kişi, Doğu Türkistan için güvercinlerini uçurdu.

Ezan sesiyle birlikte salınan güvercinler, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Şanlıurfa'da güvercinler Doğu Türkistan için uçuruldu ViDEO

GÖNDERİN YAYINLAYALIM

Şanlıurfa'da çekilen görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00

Şanlıurfa'da kartondan Çin Seddi'yle protesto VİDEO

Şanlıurfa'da güvercinler Doğu Türkistan için uçuruldu

Şanlıurfa'da güvercinler Doğu Türkistan için uçuruldu

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