Şanlıurfa'da hortum felaketi: Evler ve ahırlar yıkıldı, 11 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde fırtına sonrası oluşan hortum, kırsal bir mahallede adeta hayatı durma noktasına getirdi. Kısa sürede etkisini artıran dev hortum, evleri ve ahırları kullanılamaz hale getirirken, yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı.

HORTUM KIRSAL MAHALLEYİ VURDU

Atıcılar Mahallesi’nde şiddetli rüzgârla birlikte oluşan hortum, kısa sürede yerleşim alanına ulaştı ve büyük yıkıma neden oldu.

Hortumun etkisiyle bazı evler ve ahırlar tamamen yıkılırken, birçok yapı da ağır hasar aldı. Bölgedeki tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri de olumsuz etkilendi.

11 KİŞİ YARALANDI: O ANLAR KAMERADA

Fırtınanın etkili olduğu bölgede 11 kişinin yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

Dev hortumun oluşturduğu yıkım ve panik anları, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, rüzgârın şiddetiyle yapıların kısa sürede dağıldığı görülüyor.

MAHALLEDE HASAR BÜYÜK

Hortumun ardından bölgede ciddi maddi hasar oluştu. Yıkımın boyutunun tespiti için ekiplerin sahada inceleme yapacağı belirtildi.

Mahalle sakinleri, yaşanan afet sonrası mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım talebinde bulundu. Bölgede hasar tespit ve yardım çalışmalarının başlatılması bekleniyor.