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Şanlıurfa'da kaçak mobil trafo ele geçirildi

Viranşehir’de traktör römorkunda kullanılan kaçak mobil trafo bulundu.

AA | 02.06.2019 - 16:25..
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Şanlıurfa'da kaçak mobil trafo ele geçirildi

Şanlıurfa Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki Satıcık Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanıldığına yönelik ihbar alarak, bölgeye geldi.

KAÇAK TRAFO TESPİT EDİLDİ

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, traktör römorku üzerinde, yüksek gerilim hattına bağlı su sondajı kuyusuna enerji sağlayan kaçak trafo tespit etti.

TRAFOYU KULLANAN ŞAHIS GÖZALTINDA

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan "kaçak trafoya el koyma" kararı üzerine, bağlantıları kesilen trafoya el konuldu. Trafoyu kullandığı iddia edilen şüpheli K.S. ise gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kaçak mobil trafo ele geçirildi

VATANDAŞLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Bölgede inceleme yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) ekipleri ise kaçak trafonun yüksek gerilim hattına bağlanmasının çevrede yaşayan vatandaşlar için de büyük tehlikeye neden olduğunu belirterek, küçük bir elektrik temasının acı olaylara neden olabileceğine dikkati çekip, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Şanlıurfa'da kaçak mobil trafo ele geçirildi

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