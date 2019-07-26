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Şanlıurfa'da kum torbasıyla koşturulan asker bayıldı

Suriye'de görevden dönen uzman çavuş, komutanlarının sırt çantasına 3 kum torbası koyarak 45 derece sıcaklıkta koşturması sonrası hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi | 26.07.2019 - 15:02..
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Şanlıurfa'da kum torbasıyla koşturulan asker bayıldı

Şanlıurfa'da bir uzman çavuşumuzun yaşadığı olay sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti.

Suriye'deki görevinden dönen asker, komutanları tarafından 45 derece sıcaklıkta üzerinde 3 kum torbasıyla koşturuldu.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Bu ağır şartlar altında koşan asker fenalaştı. Bayılan asker hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan asker şu sıralar tedavi görüyor.

ASKER ARKADAŞLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Askerin yardımına koşan silah arkadaşları da yaşananlara tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da kum torbasıyla koşturulan asker bayıldı VİDEO

Şanlıurfa'da kum torbasıyla koşturulan asker bayıldı

Şanlıurfa'da kum torbasıyla koşturulan asker bayıldı

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