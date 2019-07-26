Şanlıurfa'da bir uzman çavuşumuzun yaşadığı olay sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti.
Suriye'deki görevinden dönen asker, komutanları tarafından 45 derece sıcaklıkta üzerinde 3 kum torbasıyla koşturuldu.
HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Bu ağır şartlar altında koşan asker fenalaştı. Bayılan asker hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan asker şu sıralar tedavi görüyor.
ASKER ARKADAŞLARI TEPKİ GÖSTERDİ
Askerin yardımına koşan silah arkadaşları da yaşananlara tepki gösterdi.
Şanlıurfa'da kum torbasıyla koşturulan asker bayıldı VİDEO