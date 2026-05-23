Şanlıurfa'da misket büyüklüğünde dolu yağdı
Siverek ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından misket büyüklüğünde dolu yağarken bazı olgunlaşmamış ekinler dolu nedeniyle zarar gördü.
Mayıs ayı itibariyle havalar ısınmaya başladı.
Yurdun dört bir yanında sıcak havalar etkili olurken vatandaşlar yaza hazırlanmaya başladı.
Ancak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ülkenin genelinden farklı bir manzara ortaya çıktı.
MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
İlçede sağanak yağış etkili olurken kent sakinleri zor anlar yaşadı.
Etkili olan sağanak yağışın ardından misket büyüklüğünde dolu yağdı.
EKİNLER ZARAR GÖRDÜ
Özellikle ilçenin kırsal mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle tarım arazileri beyaza bürünürken, bazı bölgelerde olgunlaşmış ekinlerin zarar gördüğü öğrenildi.
VATANDAŞLARA UYARI
Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışlı havanın yer yer etkisini sürdürebileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)