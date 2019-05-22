Şanlıurfa'da mülteci kampını tahliye sürüyor

8 Mart 2015 tarihinde Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerinde hizmete açılan AFAD Suruç Çadır Kent Geçici Barınma Merkezi, boşaltılmaya başladı.

2014 yılında Suriye'nin Kobani kentindeki çatışmalardan kaçarak Suruç ilçesine sığınan Suriyelilerin çoğunlukta barındığı çadır kentte, tahliye işlemleri sürüyor.

Taşınma işleminin 23 Haziran tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. Kampın boşatılması nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Şanlıurfa'da çadır kenti boşaltılıyor VİDEO



23 HAZİRAN'A KADAR KAMPTAN AYRILACAKLAR

Son bir haftadan beri 10 bin mülteci kamptan ayrılırken, kampta sadece 7 bin mülteci kalmış ve onlar da 23 Haziran'a kadar kamptan ayrılacaklar.

BAZILARI ÜLKESİNE DÖNDÜ

Suriyeli mültecilere mağdur olmamaları için devlet tarafından maddi yardım da yapıldı. Ancak bazı Suriyelilerin bu parayla geçimin mümkün olmadığını söyleyerek ülkesine döndükleri belirtiliyor.