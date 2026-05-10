Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi, can pazarı yaşandı

Akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 BHC 324 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

YARDIM ETMEK İSTERKEN AKINTIYA KAPILDI

Otomobilden çıkarak su içinde yardım bekleyen polis memuru Nimet C. ile Rukiye A.’yı gören Suriye uyruklu bir genç, kanala atladı. Akıntının etkisiyle gücünü kaybeden genç, bu kez suda sürüklenmeye başladı.

Kazayı gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katıldı. Bir kişi suya atlayarak yardım ederken, diğerleri halat yardımıyla Suriyeli genci sudan çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SURİYE UYRUKLU GENCİN DURUMU AĞIR

Vatandaşlar tarafından çıkarılan iki kadın ile Suriye uyruklu genç, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suriye uyruklu gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sulama kanalındaki otomobil ise çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.